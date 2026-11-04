الرئيسية/محليات729 ألف منشأة نسائية.. المرأة تعيد رسم خريطة الاستثمار كيف تحوّلت المرأة السعودية إلى شريك أساسي في نمو الاقتصاد؟4 نوفمبر 2026 20:42آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 20:42729 ألف منشأة نسائية.. المرأة تعيد رسم خريطة الاستثمار أأالرياض:أخبار 24ريادة الأعمالالمرأة السعوديةالسعودياتالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء الإدارينائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لمتابعة العمرة والاستعدادات للحج جامعة بيشة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف "التايمز"الصمعاني: المحكمة العليا ركيزة استقرار المبادئ وجودة الأحكام