الرئيسية/محليات76% انخفاضًا في العواصف الغبارية بمحمية الإمام تركيفي مؤشر يعكس الأثر الإيجابي لجهودها في حماية البيئة13 يوليو 2026 01:22آخر تحديث : 13 يوليو 2026 01:22محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تواصل جهودها البيئيةأأالرياض:أخبار 24المحميات الملكيةحماية البيئةمحمية الامام تركيالغبارالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمرٍ سامٍ بتجديد عضوية 4 مختصين في "تقويم التعليم"وزير الصناعة يرعى حفل تخريج المبتعثين من القطاع الصناعيتنفيذ أعمال صيانة في حيي الملك فيصل والقدس بالرياض"هيئة الطرق" تُزيل 48.4 مليون م 3 من الرمال عن حرم الطريق