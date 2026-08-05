الرئيسية/محليات80 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد الرياضشملت المحافظات التابعة للمنطقة خلال شهر يوليو 5 أغسطس 2026 19:30آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 19:43جولات رقابية على جوامع ومساجد الرياضأأالرياض:أخبار 24وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادفرق الرقابةالمساجدالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةطريق رفحاء - حائل الجديد شريان يعزز الربط بين مناطق المملكة رصد 3 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية في الرياض 5.3 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري في يوليو منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 مواطن ومواطنة للتبرع بالأعضاء