الرئيسية/محليات800 ألف ضمان مالي لترخيص خدمات إصدار تأشيرات القدوم للمملكة50 ألف ريال ضمان مالي لترخيص خدمات السفر والسياحة25 سبتمبر 2026 16:39آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 16:39مقر وزارة السياحة في الرياضأأالرياض:أخبار 24التاشيراتوزارة السياحةالسياحة في السعوديةوزير السياحةالسفراحمد الخطيبالتعليقاتأأخبار ذات صلةكبار العلماء: جامع الملك عبدالعزيز يجسد عناية القيادة ببيوت اللهتعديلات نظام القضاء: تحديث الحد الأدنى للسن وشروط التعيين والترقيةتعديل قواعد معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الدوسرى : يجب التصدي للتطرف والشائعات والدفاع عن الوطن ومقدساته