الرئيسية/محليات848 تجربة سريرية تُنفَّذ في المملكة حتى 2029 198 مليون ريال مساهمة القطاع الخاص في تمويل الأبحاث الصحية29 أكتوبر 2026 13:20آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 13:20 المعهد الوطني لأبحاث الصحةأأالرياض:سليمان العنزيالقطاع الخاصالمعهد الوطني لأبحاث الصحةالقطاع الصحيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الموارد البشرية" تلغي عقود استقدام إثيوبياأمانة تبوك تفتح مسارات 6 أودية وتصون شبكات الأمطاروزير العدل: نظام التنفيذ يعزز كفاءة إنفاذ الحقوق والنضج المؤسسي"تنمية الموارد" يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم إلى 6 آلاف بحلول 2028