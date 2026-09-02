الرئيسية/محليات87 ألف جولة رقابية على مساجد الرياض في أغسطسنفذتها إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة 2 سبتمبر 2026 16:24آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 16:241 / 2 87 ألف جولة رقابية على المساجد خلال أغسطسأأالرياض:أخبار 24وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادفرق الرقابةالمساجدالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة6 اتفاقيات لبناء وترميم مساكن أسر القصيم بـ41 مليون ريالوفاة الشيخ سعد آل فريان بعد مسيرة حافلة بتعليم القرآن"الصعيدي" رئيسًا تنفيذيًا لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية خاصاكتفاء ذاتي في 4 منتجات زراعية وحيوانية