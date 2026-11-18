الرئيسية/محليات960 ألف راكب تنقلوا بالحافلات بين مدن المملكة خلال 3 أشهر "مكة" تتصدر المناطق بنحو 287 ألف راكب و"الرياض" ثانية بـأكثر من 200 ألف18 نوفمبر 2026 15:583 حافلات تشق طريقها على أحد الطرق بالرياض — HPأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للنقلالحافلاتمكة المكرمةهيئة النقل العامالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الداخلية يطّلع على المبادرات التنموية بالشرقيةوزير البيئة يدشن المرحلة الأولى من "السقيا الخيري""التطوير الدفاعي" تدشن إستراتيجيتها لتعزيز الابتكار والتوطينزوال الخطر عن جازان ونجران وخميس مشيط