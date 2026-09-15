الرئيسية/منوعات"أرويا كروز" تضيف وجهات ومسارات جديدة لرحلاتها بالمتوسط إضافة أنطاليا ونافبليو إلى وجهاتها للمرة الأولى15 سبتمبر 2026 11:17آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 11:17السفينة "أرويا كروز"أأجدة:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةسفن الكروزتركياالبحر المتوسطالسياحةالرحلات البحريةمصرارويا كروزالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليابان تسجل أكثر من 100 ألف معمر للمرة الأولى بتاريخها25 متنزهًا يعيدون رسم المشهد الحضري في طريفاقتران لافت بين الهلال والزهرة في سماء المملكةبيوت الطين والنخيل ترسم هوية نجران التراثية