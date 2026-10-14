الرئيسية/منوعاتألمانيا تحقق في واقعة تحرش "روبوت ذكي" بفتاة قاصرتوقيف مشغلي الروبوت قرب موقع الحادثة للاشتباه في تصوير الحادثة وبثها14 أكتوبر 2026 12:43آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 12:43الروبوت المضبوط في واقعة تحرش بمدينة ألمانيةأأكولونيا:أخبار 24روبوتالذكاء الاصطناعيالتحرش الجنسيالشرطة الالمانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمتحف القرآن بمكة يعرض مخطوطاً قرآنياً يعود للقرن التاسع الهجريأمطار أكتوبر ترسم مشهدًا سياحيًا في جازانإكليل الجبل.. نبتة تعيد تشكيل جمال الجوف وادي علّيب.. طبيعة تتشكّل وتاريخ يتجلّى