الرئيسية/منوعاتأمانة جازان تطلق واجهة الغروب بحلتها الجديدةيوفر خيارات ترفيهية وخدمية متنوعة للأهالي والزوار26 سبتمبر 2026 03:56آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 03:561 / 9أمانة منطقة جازان تنهي مشروع توسعة واجهة الغروبأأجازان:أخبار 24امانة جازانالسياحةجازانالبحر الاحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالغلِف.. نبات عصاري يروي علاقة الإنسان ببيئة جازانعمرو دياب يحصد لقباً جديداً من غينيس للأرقام القياسية عن إنجازه على قوائم بيلبورد عربيةرغدان تتحول إلى مركز تفاعل مجتمعي في الباحةجدة تعيد تشكيل هويتها على ضفاف البحر