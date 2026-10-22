الرئيسية/منوعاتأمطار مكة ترسم لوحة خضراء في "متنزه المغمس"ازدياد اخضرار النباتات وتجدّد الغطاء النباتي بفعل الرطوبة23 أكتوبر 2026 02:05آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 02:051 / 2متنزه المغمس بمكة المكرمةأأمكة المكرمة:أخبار 24المنتزهاتالطبيعةالامطارمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتركي آل الشيخ: بدعم وتمكين القيادة يعود موسم الرياض بفعاليات وتجارب استثنائيةأعمال التنقيب تتواصل لاستكشاف الحضارات في "دادان" بالعلاشراكة سعودية فرنسية لتعزيز التعاون في الفنون البصرية "شتاء الديرة" تستعد لاستقبال زوارها ضمن موسم الرياض