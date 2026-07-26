الرئيسية/منوعاتإدراج 180 معلمًا حديثًا في سجل التراث العمراني بالرياض المشروع يضم مبانٍ ومنشآت تمثل محطات بارزة في تاريخ العاصمة26 يوليو 2026 15:03آخر تحديث : 26 يوليو 2026 15:03موظف بهيئة التراث يقوم بأعمال تسجيل وترميز معلم للتراث العمراني الحديث في الرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضهيئة التراثالتراث الثقافيامانة منطقة الرياضالمواقع الاثرية والتراثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدب الأكبر والجدي يزيّنان سماء الحدود الشمالية ليلاًمراكز الترفيه تضيف حيوية لصيف الطائفمشاهد خلابة تزين العقيق بعد الأمطارمهرجان البصر.. وجهة للترفيه والتراث في بريدة