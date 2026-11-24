الرئيسية/منوعاتإزالة 41 تشوهًا بصريًا من مواقع تراثيةبالتعاون بين هيئتَي التراث وتطوير محمية الملك سلمان24 نوفمبر 2026 18:44بعض التشوهات البصرية بجوار المواقع الأثريةأأسكاكا:أخبار 24هيئة التراثهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكيةالتراث الثقافيالمواقع الاثرية والتراثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإدراج "حرة الرأس الأبيض" بقاعدة البيانات العالمية للمحمياتأمانة الباحة تستلهم العمارة التراثية لتجميل المواقع العامة "سد السملقي".. تحفة هندسية تروي تاريخ الطائفإجازة الخريف تنعش الرحلات البرية في الشمالية