الرئيسية/منوعاتإطلاق النسخة الرابعة من مسابقة "حَرْف"تستمر حتى 20 سبتمبر المقبل9 أغسطس 2026 22:40آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 22:40 جانب من فعاليات النسخة السابقة من مسابقة (حَرْف) للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربيةأأالرياض:أخبار 24اللغة العربيةالمملكةمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةصيف جدة يتوهج ليلًا بفعاليات متنوعة"شابتر 26".. يدعو الزوار للمشاركة بـ 200 لعبة مختلفة بالرياض خاصاليوم العالمي للكسل.. من فكرة طريفة إلى مناسبة عالميةمحمية الأمير محمد بن سلمان تسعى لإعادة توطين الأسد الآسيوي