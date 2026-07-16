الرئيسية/منوعات إطلاق برنامج لتتبع نسر الأذون في "العلا" البرنامج يتضمن تركيب جهاز تتبع يعمل بالطاقة الشمسية في النسور16 يوليو 2026 18:22آخر تحديث : 16 يوليو 2026 18:28نسور الأذون في محافظة العلاأأالعلا:أخبار 24الهيئة الملكية لمحافظة العلامحافظة العلاالسعودية الخضراءالنسورالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البحر الأحمر السينمائي" تختار 15 فريقًا لتحدي صناعة فيلم في 48 ساعةمحمية الملك سلمان تسجل سابقة في عالم البرمائياتأجمل جزر البحر الأحمر.. "مالديف" جديدة في السعوديةالمملكة تستعد لحدث فلكي مميز.. كسوف كلي نادر في 2027