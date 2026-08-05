الرئيسية/منوعاتإطلاق مشروع "سفن" الترفيهي بمدينة أبهاأول مشروعات شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن"6 أغسطس 2026 00:40آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 01:011 / 10 أمير منطقة عسير يدشّن مشروع "سفن" الترفيهي أأأبها:أخبار 24امير منطقة عسيرابهاقطاع السياحةالسياحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوثيق تعشيش لطائر "السبد المصري" النادر بمحمية الملك عبدالعزيز الحرفيون يبرزون فنون البناء الحجري في مهرجان الأطاولة التراثيانتهاء الاختبار النظري لأولمبياد العلوم النووية بجدة"الفنون البصرية" تُصدر "المرجع الشامل للفن في الأماكن العامة"