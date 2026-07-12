الرئيسية/منوعاتإطلاق ورش تدريبية افتراضية في فنون المسرحتستمر الورش حتى 25 أغسطس الجاري على منصة ويبكس12 يوليو 2026 17:33آخر تحديث : 12 يوليو 2026 17:33ورش تدريبية تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائيةأأالرياض:أخبار 24المسرحهيئة المسرح والفنون الادائيةورش فنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختيار "الثقافة بين الأجيال" موضوعًا لتحدي الابتكار الثقافي 2026“اكتشف عسير” من أفضل 10 مواقع لمحبي السفر وتجارب الطعامالمواقع التاريخية والأثرية بمكة.. وجهة سياحية تستقطب الملايينالطبيعة والتراث يعززان جاذبية حائل السياحية