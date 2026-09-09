الرئيسية/منوعاتإطلاق 140 ضبًا في محمية الملك خالد الملكيةمبادرة نوعية لتعزيز التنوع الأحيائي ودعم الاستدامة البيئية9 سبتمبر 2026 17:08آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 17:08صورة تذكارية للقائمين على عملية الإطلاقأأالرياض:أخبار 24محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالتنوع الأحيائيالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضيوف برنامج خادم الحرمين يطّلعون على صناعة كسوة الكعبة"الترفيه" تطلق خدمة تسويق الفعاليات عبر منصة "عيشها"بين الأودية والمروج.. الحُرّث وجهة سياحية تنبض بالجمالالرياض تنضم إلى أفضل 100 تجمع ابتكاري عالمي