الرئيسية/منوعات"إكوينوكس أمالا" يفتتح أبوابه على ساحل البحر الأحمر أول حضور للعلامة الفاخرة خارج الولايات المتحدة3 سبتمبر 2026 16:02آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 16:021 / 2منتجع "إكوينوكس أمالا" أأجدة:أخبار 24مشروع امالاشركة البحر الاحمر الدوليةالسياحة في السعوديةالبحر الاحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةقرش الحوت.. عملاق مسالم يعكس التنوع الأحيائي في البحر الأحمر"وادي ضهاية" بالعيدابي يعزز السياحة الريفية في جازاننسران مُعاد تأهيلهما بمحمية ولي العهد يستقران بأرمينيا والعراق"قران 21".. القمر يقترن بعنقود الثريا ويبشر بالاعتدال الخريفي