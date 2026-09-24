الرئيسية/منوعاتإنجاز مزدوج لمكتبة المؤسس في مؤتمر مكتبات الصينتحالف يضم 27 مكتبة يشكل الفرع أحد أعضائها25 سبتمبر 2026 01:22آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 01:22فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين يحصد جائزتين في الصينأأبكين :أخبار 24مكتبة الملك عبدالعزيز العامةبكينالمكتباتالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطني"رزان" تقفز فوق "البحر الأحمر" بالعلم احتفالًا باليوم الوطنيرفع العلم السعودي على منصة "بوب بالمر-50" للحفر البحريبمشاريع بحرية ومرافق ترفيهية.. جدة تعزز السياحة وجودة الحياةالقصيم.. لوحة وطنية تجمع البيئة والثقافة والاقتصاد