الرئيسية/منوعات اختيار "مسألة حياة أو موت" لتمثيل المملكة في "الأوسكار"يتناول الفيلم حكاية تمزج الرومانسية بالكوميديا السوداء7 أكتوبر 2026 19:45آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 19:56بوستر فيلم مسألة حياة أو موتأأالرياض:أخبار 24جائزة الاوسكارالافلامجوائز الاوسكارهيئة الافلامالمملكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء جني الرمان في الباحة بإنتاج يتجاوز 10 آلاف طن"كاغان" و"سواي" يفوزان بنوبل الكيمياء عن "التحفيز غير المتماثل"الخوانق.. طبيعة زراعية تفتح آفاق السياحة الريفية في العرضياتالرياض تحتضن لقاء صُنّاع المشهد السينمائي