الرئيسية/منوعاتاكتمال "باي فرونت" الخبر.. والافتتاح في الربع الرابع 2026وجهة بحرية تتجاوز مساحتها 100 ألف متر2 وتستوعب 14 ألف زائر يوميًا7 سبتمبر 2026 14:37آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 14:381:51أأالدمام:مشعل القحطانيامانة المنطقة الشرقيةالسياحةالترفيهمحافظة الخبرالتعليقاتأأخبار ذات صلةافتتاح "ناموس أمالا" سادس منتجعات الوجهة على البحر الأحمرالأمم المتحدة: حرائق الغابات وموجات الحر تهددان صحة الإنسان والبيئةمحمية الإمام تركي تستعرض تجربة الصيد المستدام بـ"سهيل 2026"العُلا.. موطن آمن للنسور والطيور المهددة بالانقراض