الرئيسية/منوعات"البحر الأحمر السينمائي" تختار 15 فريقًا لتحدي صناعة فيلم في 48 ساعةمؤسسة البحر الأحمر السينمائي تستقطب المواهب الشابة في المملكة16 يوليو 2026 18:29آخر تحديث : 16 يوليو 2026 18:29تحدي صناعة فيلم في 48 ساعةأأمكة المكرمة:أخبار 24مؤسسة البحر الأحمر السينمائيتحدي صناعة فيلم في 48 ساعةصناعة الافلامالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة إطلاق برنامج لتتبع نسر الأذون في "العلا"محمية الملك سلمان تسجل سابقة في عالم البرمائياتأجمل جزر البحر الأحمر.. "مالديف" جديدة في السعوديةالمملكة تستعد لحدث فلكي مميز.. كسوف كلي نادر في 2027