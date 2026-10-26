الرئيسية/منوعات"البحر الأحمر" تسلّم رخصة تشغيل مرسى "البيلسان" بمدينة الملك عبداللهالمرسى يستوعب 57 قارب نزهة ويضم ناديًا لليخوت26 أكتوبر 2026 12:11آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 13:03ع / سياحة وترفيه / الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلّم رخصة تشغيل مرسى "البيلسان" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية 1448-05-15 هـ (واس)أأجدة:أخبار 24البحر الأحمرمدينة الملك عبدالله الاقتصاديةالهيئة السعودية للبحر الأحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الملواح".. أداة تقليدية لتدريب الصقور بالحدود الشماليةوادي حلي.. أجواء تعزز السياحة البيئية والريفيةأمطار وبرق يضفيان مشاهد خلابة على الباحة 19 مولودًا للكائنات الفطرية بمحميتي الإمام والملك خالد