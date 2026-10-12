الرئيسية/منوعات"الترفيه" ضمن أهم 70 علامة سعودية بالمسؤولية الاجتماعية 2026تقديرًا لمبادراتها وتمكين 1,600 عريس وعروس عبر مبادرة "ليلة العمر"12 أكتوبر 2026 15:48آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 15:48من فعالية ليلة العمر التي أحياها الفنان عايضأأالرياض:أخبار 24الزواج الجماعيهيئة الترفيهتركي ال الشيخالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البحر الأحمر" تسلّم أول رخصة مشغل شاطئ في المملكة"حمى الثقافية".. تكوينات صخرية تُبرز جمال الطبيعة بنجرانغزل الصوف.. حرفة نسائية متوارثة تحفظ تراث الحدود الشماليةعلماء صينيون يكتشفون نبتة صحراوية تتحدى ظروف المريخ