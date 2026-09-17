الرئيسية/منوعات"الثقافة" و"الألكسو" تعززان التعاون في صون" التراث" غير الماديبرنامج تنفيذي لتبادل الخبرات وإبراز التراث الحي العربي عالميًا17 سبتمبر 2026 15:54آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 15:54 حفل توقيع "الثقافة " لبرنامج تنفيذي مع الألكسو" لتعزيز التعاون في مجالات التراث الثقافي غير الماديأأالدرعية:أخبار 24الدرعيةالتراث الثقافيتوقيع اتفاقيةوزارة الثقافةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد العالمية "تحذر من استنزاف احتياطات المياه العذبة"ناسا" تكتشف فوهة ضخمة حديثة التكوين على سطح القمر وضع حجر أساس معرض "النمر العربي" بواشنطن500 متنزه جاهز لتعزيز تجربة اليوم الوطني بجازان