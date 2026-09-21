الرئيسية/منوعاتالدرعية تستحضر إرث الملك عبدالعزيز في احتفالات اليوم الوطنيتحت شعار "عز وعزوة"21 سبتمبر 2026 21:43آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 21:52شعار عزّ وعزوةأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعوديالدرعيةاحتفالات اليوم الوطنياليوم الوطنيالتاريختوحيد المملكةالملك عبدالعزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطنيحصاة الحنظلية تتلألأ بعروض ضوئية احتفاءً باليوم الوطني"ديزرت روك" أول منتجع سعودي ينال 3 مفاتيح ميشلانتأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي إلى الربع الرابع 2027المزارع الريفية في بريدة.. وجهة تجمع الطبيعة والترفيه