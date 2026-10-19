الرئيسية/منوعاتالدرعية تطلق "اصنع هوية حيّك" لتطوير المساحات العامة بالفنون والتصميمتسعى المبادرة إلى تمكين المواهب في مجالات التصميم والفنون19 أكتوبر 2026 19:28آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 19:28 الدرعية القديمة أأالرياض:أخبار 24تطوير المساحات العامةرؤية السعودية 2030الدرعيةالفنون والتصميمالمبادرات الثقافيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعةانطلاق موسم الآثار 2026– 2027 في العلا لتعزيز الاكتشافات الأثريةأجواء الوسم تنعش المواقع البرية في مكة وتستقطب المتنزهين