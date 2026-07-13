الرئيسية/منوعاتالرصد الأول لـ 9 أنواع نادرة من الطيور المهاجرة بالمملكةوُثّقت داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية 13 يوليو 2026 17:13آخر تحديث : 13 يوليو 2026 17:131 / 8رصد وتوثيق أنواع جديدة من الطيور النادرةأأالرياض:أخبار 24الطيورالجزيرة العربيةالتقنيات الصديقة للبيئةالطيور المهاجرةمحمية الملك عبدالعزيز الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعُلا: ظلال الجبال والواحات تثري تجربة السياحة الصيفيةالهايكينج الليلي.. أيقونة المغامرة الصيفية بالمملكةوفيات موجات الحر في بريطانيا قد تتخطى 2700 حالةالمدينة العالمية تطلق مشاريع استثمارية و5 أسواق عالمية وتجارب مبتكرة