الرئيسية/منوعاتالروثة.. نبات فطري يزدهر في محمية الملك سلمانتمتاز الشجيرة بأوراق شريطية وأزهار صغيرة مفردة15 يوليو 2026 02:12آخر تحديث : 15 يوليو 2026 02:12شجيرة الروثة في محمية الملك سلمان الملكيةأأسكاكا :أخبار 24حماية الغطاء النباتيمحمية الملك سلمان الملكيةالسعودية الخضراءالمحميات الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةعسير تجمع الجمال والموروث في مشهد واحدstc تعزز حضورها العالمي شريكاً رائد ومؤسس لكأس العالم للرياضات الإلكترونيةالعُلا ترسخ مكانتها وجهة رائدة لسياحة الفروسيةموقع "حلِّيت" الأثري يكشف إرث الذهب في الجزيرة العربية