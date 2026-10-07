الرئيسية/منوعاتالرياض تحتضن لقاء صُنّاع المشهد السينمائي مشاركة قيادات القطاع وصنّاع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام7 أكتوبر 2026 05:11آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 05:11هيئة الأفلام تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي 2026 أأالرياض:أخبار 24مهرجان الافلامالافلامالسينماالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةعمارة عسير.. جماليات شاهقة تصوغها مهارة البنّائين بأنشطة فلكية متنوعة.. "منارة العلا" يواكب أسبوع الفضاء العالميزوار تجربة "هوت ويلز إي- كارتينج" يشيدون بها: "حماس وواقعية وتنظيم"من يقرر متى تنتهي صلاحية طعامك؟