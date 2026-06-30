الرئيسية/منوعاتالسجن 30 شهرًا لمخرج أمريكي احتال على "نتفليكس"أُدين المخرج العام الماضي بسوء إنفاق وتبديد 11 مليون دولار30 يونيو 2026 11:07آخر تحديث : 30 يونيو 2026 11:07أوضح فريق الدفاع أن الوقائع جرت في ظل "ضغوط مهنية هائلة"أأ"أخبار 24"نتفليكسامريكيقضاياافلام هوليوودنصب واحتيالالحكم بالسجنالتعليقاتأأخبار ذات صلةجدة التاريخية.. وجهة ثقافية تنبض بالتعلم والإبداعزواحف الصحراء.. نبض التنوع في محمية الإمام تركي"اندبندنت عربية" تفوز بجائزتها الثانية عشرة خلال 8 أعوام44 موقعًا تعزز الاستثمار السياحي بصيف عسير