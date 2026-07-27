الرئيسية/منوعاتالسدر البري.. نبض الطبيعة في محمية الملك سلمانينهض كرمز فطري يعكس قدرة البيئة على التجدد28 يوليو 2026 01:30آخر تحديث : 28 يوليو 2026 01:30السدر البري في محمية الملك سلمان الملكيةأأسكاكا:أخبار 24محمية الملك سلمان الملكيةالنباتاتالنباتات البريةحائلالتعليقاتأأخبار ذات صلةمتحف الذهب الأسود يوثق أثر النفط في الحضارة“stc Contenders” يجمع المنافسات الأخيرة في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةالجسر الزجاجي بمنتزه الأمير حسام.. تجربة فوق السحابحصون العرضيات الأثرية.. إرث معماري يوثق تاريخ الإنسان والمكان