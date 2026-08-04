الرئيسية/منوعاتالسَّلَّة البنفسجية تزيّن أودية محمية الملك سلماننبات بري معمّر ينتشر في معظم مناطق المحمية ويعزز التنوع النباتي والبيئي4 أغسطس 2026 14:22آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 14:22 نبات السَّلَّة يزيّن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24محمية الملك سلمان الملكيةالنباتاتوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق "موسم الروبيان" ينعش أسواق الأسماك بالقطيف البيوت المحمية بنجران تُنتج أكثر من 37 ألف طن سنوياًالصرد الرمادي يبرز ثراء محمية الإمام تركي بن عبداللهالغاق الكبير يعبر سواحل المملكة في موسم الهجرة