الرئيسية/منوعاتالشاطئ الرملي بالخفجي يوفر تجربة سياحية متكاملةيضم مساحات خضراء ومرافق رياضية وترفيهية19 أغسطس 2026 10:53آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 10:531 / 4الشاطئ الرملي بكورنيش محافظة الخفجيأأالخفجي:أخبار 24امانة المنطقة الشرقيةشاطئالخفجيوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصين تنجح لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى لصاروخ على اليابسةطاحونة القنفذة.. نموذجٌ يختزل براعة العمارة التقليديةحديقة لعصان.. نموذج حضري يعزز جاذبية أبها السياحيةمذيّلات العُلا.. شواهد حجرية ترسم خريطة الحياة القديمة