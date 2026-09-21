الرئيسية/منوعاتالضباب والأمطار تخلق أجواءً بديعة بالباحةرسمت لوحات من الجمال دفعت الأهالي والزوار للخروج والتنزه22 سبتمبر 2026 00:28آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 00:281 / 6منظر جوي خلاب للباحة في الليل تحت تأثير الضبابأأالباحة:أخبار 24المنتزهاتالسياحةالباحةالامطارالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سدو الصحراء".. صناعة تحافظ على موروث الأجدادالدرعية تستحضر إرث الملك عبدالعزيز في احتفالات اليوم الوطنياليوم الوطنيحصاة الحنظلية تتلألأ بعروض ضوئية احتفاءً باليوم الوطني"ديزرت روك" أول منتجع سعودي ينال 3 مفاتيح ميشلان