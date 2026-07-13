الرئيسية/منوعاتالعُلا: ظلال الجبال والواحات تثري تجربة السياحة الصيفيةتجربة استثنائية تنتظر الزوار في العُلا هذا الصيف13 يوليو 2026 16:34آخر تحديث : 13 يوليو 2026 16:341 / 4ظلال العُلا الطبيعيةأأالعلا:أخبار 24الهيئة الملكية لمحافظة العلاالسياحة في السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرصد الأول لـ 9 أنواع نادرة من الطيور المهاجرة بالمملكةالهايكينج الليلي.. أيقونة المغامرة الصيفية بالمملكةوفيات موجات الحر في بريطانيا قد تتخطى 2700 حالةالمدينة العالمية تطلق مشاريع استثمارية و5 أسواق عالمية وتجارب مبتكرة