الرئيسية/منوعاتالعُلا.. موطن آمن للنسور والطيور المهددة بالانقراض أسهمت برامج الرصد والدراسات في توثيق حضور النسور7 سبتمبر 2026 03:04آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 03:041 / 4تمثل العُلا بيئة طبيعية لعدد من أنواع النسور أأالعلا:أخبار 24الطيورالنسورالعلاالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحمية الإمام تركي تستعرض تجربة الصيد المستدام بـ"سهيل 2026"المدينة المنورة تستضيف معرض "نخوة معزّي ورحلة وطن"هجرة الخريف.. حين تتحول سماء المملكة إلى معبر آمن للطيور المهاجرةقرية العين بالعيص.. شواهد حجرية توثق الحياة الزراعية قديمًا