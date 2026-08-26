الرئيسية/منوعات"العنبرة".. تمر مديني نادر يتميز بجودته وقيمته السوقية العاليةيبدأ حصاده في شهري أغسطس وسبتمبر26 أغسطس 2026 14:21آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 14:211 / 9موسم جمع تمور العنبرة بالمدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةموسم الرطبالتمور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"رفّ للنشر" تصدر "مذكرات عبدالحليم خدّام" بوثائق عن كواليس السلطة السورية"سبيس إكس" تخطط لبناء أكبر ميناء فضائي بالعالم بـ100 مليار دولاروفاة ملكة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون.. وترامب يأمر بتنكيس الأعلاممجسمات جدة.. لغة بصرية تصوغ ملامح المدينة