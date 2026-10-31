الرئيسية/منوعات"الغطاء النباتي" يستكمل نثر البذور في 5 مواقع بحائلضمن مبادرة تأهيل المراعي الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية31 أكتوبر 2026 13:30آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 13:30أعمال نثر البذور البرية والرعوية في 5 مواقع بمنطقة حائلأأالرياض:أخبار 24منطقة حائلالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةافتتاح منتجع "جراند حياة" في جزيرة شورى بالبحر الأحمرجدة تتألق ليلًا بمشاهد آسرة على واجهتها البحريةأمطار أم أذن ترسم مشاهد طبيعية خلابة غرب رفحاء إطلاق موسم الخبر 2026 بـ 40 فعالية