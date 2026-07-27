الرئيسية/منوعاتالقبض على أمريكية استولت على 32 مليون دولار من مساعدات "كورونا"تزّعمت شبكة احتيالية ثم فرّت إلى جامايكا بهوية مزيّفة27 يوليو 2026 11:45آخر تحديث : 27 يوليو 2026 11:53المتهمة إيلين أنجين إيسكو أأواشنطن:أخبار 24جرائم الاحتيال الماليالولايات المتحدة الامريكيةفيروس كوروناالاستيلاء على المال العامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمانجروف في رابغ.. كنز بيئي يعانق البحر الأحمرهدا الطائف تستقطب العائلات بتجارب ترفيهية ممتعةإدراج 180 معلمًا حديثًا في سجل التراث العمراني بالرياضالدب الأكبر والجدي يزيّنان سماء الحدود الشمالية ليلاً