الرئيسية/منوعات"القدية" تحتفي باليوم الوطني بعروض الألعاب النارية والدرونفعاليات ترفيهية وثقافية وتجارب تفاعلية في «Six Flags» و«أكواريبيا»22 سبتمبر 2026 13:32آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 13:32نظرة عامة لأكواريبيا مدينة القدية 2026أأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعوديالفعالياتاليوم الوطني 96الترفيهاحتفالاتالقديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالضباب والأمطار تخلق أجواءً بديعة بالباحة"سدو الصحراء".. صناعة تحافظ على موروث الأجدادالدرعية تستحضر إرث الملك عبدالعزيز في احتفالات اليوم الوطنياليوم الوطنيحصاة الحنظلية تتلألأ بعروض ضوئية احتفاءً باليوم الوطني