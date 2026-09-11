الرئيسية/منوعاتانتعاش الغطاء النباتي في محمية الملك سلمانالأعشاب البرية في المملكة ثروة طبيعية وهوية بيئية12 سبتمبر 2026 02:25آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 02:41النباتات البرية في محمية الملك سلمان الملكيةأأطريف:أخبار 24محمية الملك سلمان الملكيةالاعشاب الطبيةالمحميات الملكيةالنباتات البريةالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقرى التراثية في "حبونا".. ذاكرة عمرانية تجسّد أصالة المكانمرقب منيخ.. من عينٍ تحرس المجمعة إلى شاهد على تاريخهاخريف جازان يرسم لوحة من السحاب والمطر والضبابانطلاق معرض "على امتداد الطريق" برؤية فنية عالمية