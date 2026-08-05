الرئيسية/منوعاتانتهاء الاختبار النظري لأولمبياد العلوم النووية بجدة60 طالبًا وطالبة من 19 دولة يخوضون اختبارًا استمر 5 ساعات5 أغسطس 2026 16:12آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 16:181 / 3طلاب يؤدون الاختبار النظريأأجدة:أخبار 24التكنولوجيا النوويةجدةاولمبيادالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوثيق تعشيش لطائر "السبد المصري" النادر بمحمية الملك عبدالعزيز الحرفيون يبرزون فنون البناء الحجري في مهرجان الأطاولة التراثي"الفنون البصرية" تُصدر "المرجع الشامل للفن في الأماكن العامة"خاصبوليفارد الرياض يحتضن منافسات "كأس المحتوى" بين نجوم يوتيوب والمؤثرين