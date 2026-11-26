الرئيسية/منوعاتبأقل من 50 ريالاً.. جولة بين هولندا والبرتغال وأوزبكستان واليمنفي بوليفارد وورلد ضمن موسم الرياض26 نوفمبر 2026 21:54آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 22:162:12"بوليفارد وورلد" بالرياضأأالرياض:نجوى العضيلهبوليفارد وورلداليمنموسم الرياضموسم الرياض 2026هولنداالتعليقاتأأخبار ذات صلة"شتوية سكة الأطعمة" تنطلق بالرياض بـ80 تجربة محلية وعالمية15 ورشة للحرف اليدوية تثري مهرجان "إثنوسبورت الثقافي" "نحْييه ونحَيّيه" تواصل رحلتها في القصيم"الترفيه" و"مسك للانطلاق" يتعاونان لدعم الشركات التقنية في الترفيه