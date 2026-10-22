الرئيسية/منوعاتبعد 14 عامًا.. فضل شاكر يعود في ليلة استثنائية بالرياض محمد شاكر يشارك والده المسرح لأول مرة23 أكتوبر 2026 02:32آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 02:321 / 5فضل شاكر يعود وسط استقبال استثنائي في "موسم الرياض" أأالرياض:أخبار 24الغناءفضل شاكرموسم الرياضتركي ال الشيخالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار مكة ترسم لوحة خضراء في "متنزه المغمس"تركي آل الشيخ: بدعم وتمكين القيادة يعود موسم الرياض بفعاليات وتجارب استثنائيةأعمال التنقيب تتواصل لاستكشاف الحضارات في "دادان" بالعلاشراكة سعودية فرنسية لتعزيز التعاون في الفنون البصرية