الرئيسية/منوعات"بوابة الترفيه" تسجل 91.8% في رضا المستفيد وفقًا لمؤشر نضج التجربة الرقمية 2026 3 سبتمبر 2026 19:48آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 19:48إحدى فعاليات الهيئة العامة للترفيهأأالرياض:أخبار 24الفعالياتالهيئة العامة للترفيهبوابات الكترونيةالمدن الترفيهيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إكوينوكس أمالا" يفتتح أبوابه على ساحل البحر الأحمرقرش الحوت.. عملاق مسالم يعكس التنوع الأحيائي في البحر الأحمر"وادي ضهاية" بالعيدابي يعزز السياحة الريفية في جازاننسران مُعاد تأهيلهما بمحمية ولي العهد يستقران بأرمينيا والعراق