الرئيسية/منوعاتبيع 3 صقور بـ349 ألفًا في الليلة الأخيرة للمزاد الدوليالمزاد وفر على مدى 21 يومًا وجهةً دوليةً موثوقةً26 أغسطس 2026 02:21آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 02:21خلال الليلة الـ12 والأخيرة من ليالي منصة المزاد الدوليأأالرياض:أخبار 24الصقورالمزاد الدولي لمزارع انتاج الصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالحدود الشمالية.. ملاذ الطيور في موسم الهجرة"حير السرور".. إرث حائلي يستعيد نبض الماضي70 جهة تمثّل 3 ملايين معتمر تستكشف مواقع مكة التاريخية والثقافيةتهيئة "جبل المرقب" التاريخي لتعزيز السياحة بالقصيم