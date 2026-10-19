الرئيسية/منوعاتتركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد يوم 30 أكتوبر الجاري، على مسرح "الخبر أرينا" بمدينة الخُبر19 أكتوبر 2026 19:18آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 19:18الفنان فضل شاكر وابنه محمد أأالرياض:أخبار 24الفعالياتالترفيهالهيئة العامة للترفيهالحفلاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية تطلق "اصنع هوية حيّك" لتطوير المساحات العامة بالفنون والتصميمتركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعةانطلاق موسم الآثار 2026– 2027 في العلا لتعزيز الاكتشافات الأثريةأجواء الوسم تنعش المواقع البرية في مكة وتستقطب المتنزهين