الرئيسية/منوعاتتسجيل 3 مواليد للغزال العربي بمحمية "الإمام تركي"مؤشر يعكس تقدم برامج المحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.12 أغسطس 2026 18:22آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 18:22إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض في موائلها الطبيعيةأأحائل:أخبار 24الامام تركي بن عبداللهالغزلانالمحميات الملكيةالمواليدالتعليقاتأأخبار ذات صلة"اللومي الحساوي" موروث زراعي بقيمة غذائية واقتصادية"سڤن أبها" تواصل استقبال الزوار بتجارب ترفيهية عالمية290 حديقة و10 ممرات مشاة تعزز جودة الحياة في مكةوفاة رئيس تويوتا السابق هيروشي أوكودا عن 93 عامًا